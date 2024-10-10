Ünlü isimler kadın cinayetlerine ateş püskürdü!

AMOR Garibovic'in düzenlediği defile, önceki akşam Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda gerçekleşti. Geceye birbirinden ünlü isimler katılarak podyumda yürürken, son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine de hep birlikte sitem ettiler.



"GÜCÜ YETMEDİĞİNE SALDIRMAZ"

Çağla Şikel, "Her şeyden önce buna yeltenmemeli erkekler. Bir kadın olarak bunları söylerken bir erkeğin de bu konuyla ilgili neler düşündüğünü hep merak etmişimdir. Bir erkeğin bir erkeğe böyle davrandığını görmedik. Gücü yetmediğine saldırmaz çünkü… Neyin şiddeti neyin öfkesi? Toplumsal olarak çökmüş vaziyetteyiz. Kadınlar olarak birbirimize sarılıp daha çok kenetlenmeli..." dedi.

"ÇOK DUYGUSALIM"

Aybüke Pusat, "Moralimizi düzeltmek için böyle işlere katılıyoruz, yaşananları aklımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Ben bu konuyla ilgili çok duygusalım. Konuşmak istemiyorum, sosyal medyada paylaşımlarımı yapıyorum" diyerek sitem etti.

"BUNLAR ORGANİZEYMİŞ"

Cemre Baysel, "Bu son haftada inanılmaz siteler öğrendim. İnsanlar acayip işler peşindelermiş. Kızlarımızı, çocuklarımızı kullanıyorlar. Hep vardı kediye, köpeğe, bebeğe, yaşlıya... Bu kadar organize olduğunu ben düşünmüyordum. Büyük yaptırımlar olmalı! Kendimi güvende hissetmiyorum. Buradan çıkınca başıma ne gelecek bilemiyorsun. Bu ülkede samuray kılıcı ile katledilen bir kadın vardı" ifadelerini kullandı.