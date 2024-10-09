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Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi pozları tekrar gündemde!

Uraz Kaygılaroğlu, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası geçmişte bir sergi için verdiği pozların yeniden gündeme gelmesinin ardından özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında, “Can güvenliğimden endişeliyim” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Uraz Kaygılaroğlu’nun sergi pozları tekrar gündemde!

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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası Türkiye yasa boğuldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği kadın kafatası ve bıçakla verdiği kanlı görüntüler tekrar gündeme geldi. Bir YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını öngöremedim" diye konuştu.

"BAŞKA BİR İŞ YAPARIM"

Sözlerine devam eden Kaygılaroğlu: "Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım" dedi.

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