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Sinem Kobal’dan yıllar sonra gelen Kenan İmirzalıoğlu itirafı

Sinem Kobal kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle adından söz ettiriyor. Bir dergiye röportaj veren Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili gündem olacak bir itirafta bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Sinem Kobal’dan yıllar sonra gelen Kenan İmirzalıoğlu itirafı

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2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftini mutlu gününde Uğur Yücel, Osman Sınav, Bergüzal Korel, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit gibi ünlü isimler yalnız bırakmamıştı. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren İmirzalıoğlu ve Kobal 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocuklarını kucağına alarak büyük mutluluk yaşadı. Ünlü çiftten Sinem Kobal'ın eşiyle ilgili itirafı gündem oldu.

Güzel oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hamilelik dönemindeki rolünü şu sözlerle anlattı:

"Ben tüm bu süreçlerde onun tarafından güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum. Kenan, tüm süreçlerde, doğum da dahil yanı başımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı. Çünkü ebeveyn olmak tüm bu süreci ve sorumlulukları beraber almaya gönüllü olmakla başlıyor."

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