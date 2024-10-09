Simge Ünal: Gittiğim defilede fotoğraflarımı çekmiş

Simge Ünal, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Son günlerde ülkemizde yaşanan cinayetlerle ilgili üzüntüsünü dile getiren Ünal, "Bu durumları aklım almıyor, çok acı ve çok üzücü... Görüntüler ve yaşanılanlar herkesi olduğu gibi beni de derinden sarstı" dedi. Kendi yaşadığı bir olaya da değinen Ünal, yıllar önce anonim bir kişi tarafından uzun süre takip edildiğini anlattı.

'TEHDİTLER SAVURDU'

Ünal, "Gittiğim defilelerde fotoğraflarımı çekip beni kaçıracağına dair tehditler savuruyordu. Şikayetçi oldum ve polis kısa sürede olaya müdahale etti. Kişi hapis ve uzaklaştırma cezası aldı. Sadece mahkeme süreci olduğu için mağdur tarafın da kişisel bilgileri karşı tarafa gidiyor, bunun değişmesi lazım" dedi.