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Serenay Sarıkaya'nın lüks evi gündemden düşmüyor

Lüks evini basına yansıtan Serenay Sarıkaya pişman oldu. Evinin her köşesini gösteren Sarıkaya, “Tedirgin oldum” derken, mimarın ısrarına yenik düştüğünü söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Serenay Sarıkaya’nın lüks evi gündemden düşmüyor

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Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir dergiye evini açmıştı. Sarıkaya'nın evindeki tasarım yatağının 400 bin TL, leopar desenli kanepesinin 600 bin TL, pufunun 8 bin TL, mutfağının 2 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, önceki gün bir bankanın etkinliğine katıldı. Evine gelen yorumlar hakkında konuşan Sarıkaya, "Koltukların fiyatları ile ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor. Herkes ne kadara alıyorsa o rakamlara aldım. İlk defa böyle bir şey yaptım, ilk defa da bir ev tasarlattım kendime... Biraz da tedirgin oldum. Galiba buna değer bir ev olduğu için mimarımız ısrar etti. Ben de kıramadım" ifadelerini kullandı.

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