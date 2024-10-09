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Komutan Lucas ve Osman Bey karşı karşıya geliyor

Atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 166. Bölümü, bu akşam 20.00’de ekrana gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Komutan Lucas ve Osman Bey karşı karşıya geliyor

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"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Komutan Lucas büyük bir plan içindedir. Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler. Öte yandan elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanmayı düşünmektedir. Lucas, iki büyük Türk beyi için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in obasına büyük bir haber gelir. Kutsal emanetler çalınmıştır. Bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duyan Osman Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya gelir. Osman Bey, kutsal emanetlerle alakalı Lucas'ı tehdit eder. Osman Bey, Lucas'ın kurduğu oyuna rağmen kutsal emanetleri bulabilecek midir?

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