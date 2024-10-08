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İdo Tatlıses- Yasemin Şefkatli çifti Venedik’te kutlayacakları evlilik yıl dönümlerini iptal etti

İki çocuk annesi Yasemin Şefkatli ve eşi İdo Tatlıses, son yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Venedik’te kutlayacakları evlilik yıl dönümlerini iptal etti. Şefkatli, “Ülke gündemi içimizi yedi bitirdi” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
İdo Tatlıses- Yasemin Şefkatli çifti Venedik’te kutlayacakları evlilik yıl dönümlerini iptal etti

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Geçtiğimiz gün İdo Tatlıses ile evlilik yıl dönümünü kutlayan Yasemin Şefkatli mesajını story olarak sosyal medyadan paylaştı. Herkesi 'gerçek aşk' dedirten paylaşım onlarca beğeni aldı. Şefkatli paylaşımında, "Paylaşımında ' Canım İdom kutlu olsun evliliğimizin 3. yılı. Umarım oğullarımızla tamamlandığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur beraber beyazlar saçlarımız umarım, daha umutlu daha huzurlu günler görürüz hep birlikte, ülkece ve dünyaca...' ifadelerine yer verdi.

KUTLAMAYI İPTAL ETTİ!
Evlilik yıl dönümü mesajını yayınlamadan önce arkadaşlarıyla bir araya gelen Yasemin Şefkatli paylaşımında, "Aylar önce yaptığımız Venedik programını uçuşa 15 saat kala iptal ettik. Yarın evlilik yıl dönümümüz ama hem birlikte evden gitmeyi içimize sindiremedik, anneanne babaanne olmasına rağmen hem de ülke gündemi içimizi yedi bitirdi günlerdir" yazdı. Şefkatli'nin fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses ise "Ömür elbet bitecek. Ben seni ahirette yine bulacağım. 8 yıl" dedi.

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