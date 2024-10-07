Nur Bilen Yavuzer’in boynundaki gerdanlığın fiyatı dudak uçuklattı!

Ankara doğumlu Nur Bilen Yavuzer, önce turizm sonra bakım ve güzellik üzerine eğitim aldı. Ardından plastik cerrah olan Prof. Dr. Reha Yavuzer ile tanıştı. Ünlü doktor ile evlendikten sonra basamakları hızla tırmandı. Yavuzer'in ikinci eşi olan Nur Bilen Yavuzer, Nişantaşı'nda bir butik açtı.

Ardından kendi markasını ve üretimini yapıp mağaza zinciri açtı. Instagram'da takipçi rekoru kırınca dünyaca ünlü markaların da dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir markanın davetlisi olarak İspanya'ya çağrıldı. Firmanın partisine katıldı. Markanın yılan modelindeki gerdanlığını taktı. Fiyatını duyan şoka uğradı. Çünkü tam 75 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 600 bin dolardı! Görenler "Nur hanım nereden nereye geldi" yorumunu yaptı.