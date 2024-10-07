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Naz Elmas Karadut dizisinin kadrosuna dahil oluyor!

Güzel oyuncu Naz Elmas, Karadut’ta Nihan’ı canlandıracak. Tutkulu ve takıntılı Nihan’ın sırları dengeleri değiştirecek...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Naz Elmas Karadut dizisinin kadrosuna dahil oluyor!

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ATV'nin, Tims&B Productions imzalı dizisi 'Karadut'un kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas dahil oluyor. Dizinin üçüncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Elmas, 'Nihan' karakterine hayat verecek. Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenir. Alımlı ve kendine özen gösteren bir kadın olan Nihan'ın takıntılı bir sevgi anlayışı vardır.

TEHLİKELİ GEÇMİŞ...
Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecektir. Karadut'un kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

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