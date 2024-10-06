Bot hesaplardan takipçi alıyorlar

Zeynep Beşerler ve Özge Özberk önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir etkinlikte görüntülendi. İki oyuncu, son dönemdeki dizi, film ve sinema sektörünü değerlendirdi. Beşerler, oyuncuların yüksek ücretleri hakkında, "Eskiden beri bu konu hep konuşulur. İsteyen seyretmeyebilir beğenmediği oyuncuyu. Kumanda ellerinde, tercih meselesidir. Bunlar arz talep meselesi. Seyredilmeseler bu paralara oynamazlar" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN SEÇİLİYOR!

Özge Özberk ise sosyal medya takipçisi ile oyuncu seçilmesi hakkında, "Bence birazcık takipçisi yüksek olan isimler tercih ediliyor. Projenin reklamı açısından yapımcıya daha mantıklı geliyor. Ama sonuçta anlıyorlar ki tam o şekil olmuyor. Bot hesaplardan alınan takipçiler olabiliyor" diyerek gönderme yaptı.