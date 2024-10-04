Giyindiği tulum ile gündem olmuştu: Pınar Altuğ ilk kez konuştu

Pınar Altuğ, güzellik fuarına katıldı. Yüzü olduğu Aksan Kozmetik'in standında yer aldı. Oyuncu, markanın DeepFresh Yüzey Temizlik Havlusu'nu tanıttı. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile Altuğ, temizlik havlusu şeklindeki pastayı kesti. Titiz olduğunu belirten Altuğ, "İflah olmaz başak burcuyum. Ev dağıldı ve kirlendi diye kızmam ama temizlerim. Bana göre hayat yaşamaya değer" diye konuştu.

Bu arada güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde giyindiği bir tulum ile gündem olmuştu. Ancak Altuğ, bunu umursamadığını söyledi. "Sosyal medyaya çok kapılmamak gerekiyor. Orada mükemmel ve güzel görünmek için hayatımı harcamayacağım. Kimse de harcamasın hayat kısa" dedi.