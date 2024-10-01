Melisa Döngel aşk orucunu yıldız futbolcuyla bozdu!

Magazin dünyasının ünlü güzelleri ve futbol camiasının yıldızlarının yaşadığı birlikteliklere bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Melisa Döngel, futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birlikte olmaya başladı. Bir süredir ilişki yaşadıkları konuşulan ikili, geçtiğimiz gün gizli yaşadıkları aşklarını ortaya döktü. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün sevgilisiyle bir mekanda bir araya geldi.



İLİŞKİYİ DUYURDU!

Kerem Atakan Kesgin, sevgilisi Melisa Döngel'i kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Mekanda sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikayesi bölümünden yayınlandı. Birbirlerini şu an sosyal medyadan takip etmeyen ikili, bu hareketiyle de aşklarını duyurmuş oldu. Öte yandan ünlü futbolcunun Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i sosyal medyadan takip etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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