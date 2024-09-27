Zeynep Beşerler: Boşandığım biri ile görüşmem

Güzel oyuncu Zeynep Beşerler, geçtiğimiz yıl eşi Emir İşgören'den boşandı. Ayrılığın nedeni ise İşgören'in Beşerler'i aldatmasıydı. Beşerler, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu eşiyle ilgili sorulan soruları ise şöyle yanıtladı: Emir beyle boşandık bitti gitti o iş. Çocuğum için ara sıra bir araya geliyoruz. Çocuğum olmasa boşandığım biri ile bir daha görüşmem. Niye görüşeyim başka arkadaşım mı yok sanki. Uzun bir süre evlilik düşünmüyorum ama illaki ilerde bir ilişki olacaktır.