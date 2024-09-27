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Rachel Araz Kiresepi lüks bir markanın modeli oldu!

Sosyetik güzel Rachel Araz Kiresepi bir dergiye kapak olup güzelliği ile büyüledi. Yılan şeklindeki mücevherlerinin toplam fiyatı ise dudak uçuklatan cinstendi: 31 milyon TL.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Rachel Araz Kiresepi lüks bir markanın modeli oldu!

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Rachel Araz Kiresepi ünlü iş insanı Sami Kiresepi ile evlendi. 3 çocuk dünyaya getirdi. Sosyal medyada da takip edilen bir isim haline geldi. Instagram ve Youtube videolarıyla dikkat çekti.

Moda çekimlerinin aranılan ismi haline geldi. Son verdiği pozlar ise sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Çünkü üzerindeki Bvlgari marka mücevherlerin toplam değeri tam tamına 31 milyon TL'ydi. Rachel Araz Kiresepi'nin takılarının Bvlgari'nin Serpenti modeli olduğu öğrenildi. İtalya'da el işçiliği ile üretilen takıların tamamı özel elmaslarla işlenmişti.

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