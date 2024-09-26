Beyza Şekerci’den samimi açıklamalar

Beyza Şekerci, Etiler'de oğlunu okuldan almaya giderken görüntülendi. Yazı eşi Engin Hepileri ile Çeşme'de geçirdiğini belirten oyuncu, "Bu sene yazın hakkını verdim. Doya doya yaz geçirdim" açıklamasını yaptı. Eşinin de oyuncu olmasına Şekerci, "Zor olmuyor mu?" sorusuna, "Festivalinin açılışını yönetiyor. Hep paslaşıyoruz. Bugün Can'ı ben alacağım, yarın sabah Engin bırakacak. Can ne iş yaptığımızı biliyor. Pandemide Can'la baş başa zaman geçirdim. Şimdi bir ablamız var, destek aldığımız" dedi.

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