’Karadut’ yeni bölümüyle 30 Eylül Pazartesi akşamı ATV’de!

'Karadut' önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi ve izleyicilerin beğenisini kazandı. İlk bölümde kısaca şunlar yaşandı; Kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı. Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, yakın arkadaşının zorlamasıyla sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı.

ŞOK HAMLE!

Zuhal, uzun zamandır mesajlaştığı kişinin Aslı'nın iş arkadaşı Bora'nın kuzeni Tayfun olduğunu öğrendi. Bu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Zuhal, Tayfun'un karşısına çıktı ve gerçekte kim olduğunu söyledi. Büyük bir şok yaşayan Tayfun, Zuhal'e sert bir dille tepki gösterdi. Bu sırada Zuhal, Begüm'ün başına açtığı beladan Tayfun'un yardımıyla sıyrıldı.