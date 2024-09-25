PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

'Karadut' yeni bölümüyle 30 Eylül Pazartesi akşamı ATV'de!

'Karadut' önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
’Karadut’ yeni bölümüyle 30 Eylül Pazartesi akşamı ATV’de!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

'Karadut' önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi ve izleyicilerin beğenisini kazandı. İlk bölümde kısaca şunlar yaşandı; Kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı. Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, yakın arkadaşının zorlamasıyla sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı.

ŞOK HAMLE!
Zuhal, uzun zamandır mesajlaştığı kişinin Aslı'nın iş arkadaşı Bora'nın kuzeni Tayfun olduğunu öğrendi. Bu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Zuhal, Tayfun'un karşısına çıktı ve gerçekte kim olduğunu söyledi. Büyük bir şok yaşayan Tayfun, Zuhal'e sert bir dille tepki gösterdi. Bu sırada Zuhal, Begüm'ün başına açtığı beladan Tayfun'un yardımıyla sıyrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’dan kritik temaslar: Paşinyan’a kendi kitabını hediye etti
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel İmamoğlu’nu frenledi Mansur’u oyunda tuttu: Yürüyecek yolumuz yok
Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...
Başkan Erdoğan İsrail’in canice katlettiği Hind’i BM Genel Kurulu’nda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
VAR kayıtları sonrası Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer
Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Başkan Erdoğan’dan kuvvet kullanma çağrısı: Cinayet şebekesi İsrail’i durdurun | 74 yıl önce Türkiye yazdı: Barış İçin Birlik Kararı
İkiz çocuklardan birinin babası çıkmıştı! Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz’ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı: Kötü koku var
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! İsrail temsilcilerinin yüzü düştü
SON DAKİKA