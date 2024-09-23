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Mehmet Aslantuğ: Arzum ilişkisini ilk bana söyledi...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evlilikleri bitti. Onan, ABD’li iş insanı Orkan Özkan’la yeni bir aşka yelken açarken; ünlü oyuncu konuyla ilgili şunu söyledi: Arzum ilişkisini ilk bana söyledi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Mehmet Aslantuğ: Arzum ilişkisini ilk bana söyledi...

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 1996 yılında evlendi. Evlikleri hep parmakla gösterildi. Ancak bu mutlu beraberlik 29 Mayıs 2023'te boşanmayla bitti. Can adlı bir oğulları olan çift, "Arkadaşça ayrıldık" dedi. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu bunu inkar etti. Aşk bombası ise Arzum Onan'dan geldi. Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la yeni bir aşka yelken açtı. Soluğu sık sık ABD'de aldı. Onan, "Orkan Bey'le çok güzel giden bir ilişkimiz var, ikimiz de çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. Arzum Onan, bu yaz sevgilisi Orkan Özkan'la Bodrum'da tatil yaptı. Ve bu ilişki eski eşi Mehmet Aslantuğ'a soruldu. 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan ayrılan Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın ilişkisi ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Arzum, ilişkisini ilk bana söyledi o yüzden ben bu ilişkiyi ilk bilenlerdenim."

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