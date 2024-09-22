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‘Küpelere düşkünüm’

Gökçe Bahadır, önceki gün marka yüzü olduğu mücevher firmasının davetinde eşi Emir Ersoy ile objektiflere yansıdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
‘Küpelere düşkünüm’

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Gökçe Bahadır, önceki gün marka yüzü olduğu mücevher firmasının davetinde eşi Emir Ersoy ile objektiflere yansıdı. Bu yaz bol bol tatil yaparak moral depolayan Bahadır, gelir gelmez çalışmaya başladığını söyleyip "Güzel bir yaz geçti. Şimdi de İstanbul'a geldik, biraz çalışacağız. Şu an dijitale çekimleri deven eden bir projem var" dedi. Takı takmayı çok sevdiğini de sözlerine ekleyen oyuncu, favori takılarını ise "Genelde yüzük ve kolye severim ama küpeye ayrı bir düşkünlüğüm var" diyerek sıraladı.

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