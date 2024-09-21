Muhteşem defile

Bu yıl altıncısı düzenlenen Mesiad "Merter Moda" Moda Haftası önceki gün Fişekhane'de gerçekleşti. "MerterModa24" etkinlikleri kapsamındaki, 15 Üniversiteden 60 başvurunun değerlendirildiği "Merter Moda Tasarımcılar Yarışması Final Defilesi kapsamında genç tasarımcılara ödülleri verildi. Birinci Zeynep Berire Yılmaz, ikinci Özge Çelikel ve üçüncü tasarımcı ise Melike Eslem Kanaç oldu. Birincilik ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar verirken, Mesiad Başkanı Gürbüz Oruç ve Genç Mesiad Başkanı Fatih Gündüzalp defileye ev sahipliği yaptı.

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