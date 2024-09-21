Milli futbolcumuz Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman davette boy gösterdi

Real Madrid ve Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Arda Güler ve basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ilk kez birlikte görüntülendi. Güler ve sevgilisi, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois adına düzenlenen belgesel galasına katıldı. İkili ilk kez yan yana kameralar karşısına geçti. Güler'in basketbolcu sevgilisi ile resmi bir etkinlikte boy göstermesi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin ilişkisi sosyal medyada da çok konuşuldu. İkili ilk defa kamuoyunun karşısına el ele çıktı. Objektiflerin karşısına geçen çift, sarılarak pozlar verdi. Daha sonra boy göstermeleri heyecan yarattı. Galada samimi halleriyle dikkat çeken çift, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Neşeli tavırları ve yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleri, en çok konuşulanlardan biri oldu.

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