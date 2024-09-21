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“Kendimi hiç 'Filiz' hissetmiyorum”

Hazal Filiz Küçükköse, tek yumurta ikiz olduğunu söyledi. Üniversitede Hazal ismini kullanmaya başladığını dile getiren Küçükköse, Filiz ismini beğenmediğini ifade etti

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Kendimi hiç ’Filiz’ hissetmiyorum

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HAZAL Filiz Küçükköse önceki gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. 4 kardeş olduklarını ve ailede herkesin 2 ismi olduğunu belirten Hazal Filiz Küçükköse, çocukluğundan üniversite yıllarına kadar ailesinin kendisine 'Filiz 'diye hitap ettiğini belirterek "Üniversitede Hazal ismini kullanmaya başladım ve bana bu ismin daha iyi geldiğini hissettim" dedi. Küçükköse ilginç bir de cümleye imza atarak, "Kendimi hiç Filiz hissetmiyorum" dedi. Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan ikizi Deniz'i ise ilk kez paylaştı. Tek yumurta ikizi olan kardeşler, çocukken hiç ayırt edilemiyorlarmış. Kardeşiyle benzerliği için, "Kimi zaman küpelerimizden ayırıyorlardı bizi, öbür yarım gibiydi" diyen Hazal Filiz Küçükköse, "Ben üniversiteyi kazandım, o evlendi ve yolumuz ayrıldı" açıklaması yaptı.

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