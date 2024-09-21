HAZAL Filiz Küçükköse önceki gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. 4 kardeş olduklarını ve ailede herkesin 2 ismi olduğunu belirten Hazal Filiz Küçükköse, çocukluğundan üniversite yıllarına kadar ailesinin kendisine 'Filiz 'diye hitap ettiğini belirterek "Üniversitede Hazal ismini kullanmaya başladım ve bana bu ismin daha iyi geldiğini hissettim" dedi. Küçükköse ilginç bir de cümleye imza atarak, "Kendimi hiç Filiz hissetmiyorum" dedi. Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan ikizi Deniz'i ise ilk kez paylaştı. Tek yumurta ikizi olan kardeşler, çocukken hiç ayırt edilemiyorlarmış. Kardeşiyle benzerliği için, "Kimi zaman küpelerimizden ayırıyorlardı bizi, öbür yarım gibiydi" diyen Hazal Filiz Küçükköse, "Ben üniversiteyi kazandım, o evlendi ve yolumuz ayrıldı" açıklaması yaptı.

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