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Pınar Deniz hamile mi? O soruya şaşırtan cevap

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya’da evlendi. Erken nikahın nedeni ise Pınar’ın hamileliğiydi. Ünlü çift “Yakında anne baba olacaksınız. Neler hissediyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: Hayallerimiz gerçek oluyor...

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Pınar Deniz hamile mi? O soruya şaşırtan cevap

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Ünlüler dünyasından bir çift daha "Bir ömür boyu mutluluk için" birbirlerine evet dedi. Uzun süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının gözde çifti Roma'da masal gibi bir nikahla dünya evine girdi. Yıldırım nikahın nedeni olarak da Pınar Deniz'in hamileliği gösterildi. Mutluluklarını nikah defterine taşıyan ikili önceki akşam İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Çift, "Yakında anne ve baba olacaksınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Hayallerimiz gerçek oluyor. Çok mutluyuz. Çok keyifliyiz" yanıtını verdi.

AİLEYE VİZE ENGELİ...
Ünlü çift, Roma'yı tercih etmeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Çok seremoni sevmediğimiz için, yurt dışında olsun istedik. Çok hızlı bir kararla Roma'ya karar verdik." Bu arada Pınar Deniz'in ailesinin vize alamadığı için nikaha katılamadığı öğrenildi.

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