ATV’nin merakla beklenen dizisi Karadut 23 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor!

ATV'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi "Karadut" ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Kurallarla çevrili Erdem ailesinde Zuhal, kendi doğrularını bulmaya çalışırken babası ve kardeşleriyle farklı sınavlar yaşayacak. Zuhal'in aşk yolculuğunun aileyi nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu.

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