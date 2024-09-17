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ATV'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı" üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
ATV’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor!

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Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

"Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir. Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.

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