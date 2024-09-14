Sinem Kobal: Sezon artık benim için başlıyor

Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden iki yakın arkadaş proje okumalarının devam ettiğini dile getirdi. Sinem Kobal, "Yeni dizim için çok heyecanlıyım. Çocuklardan sonra da bu dizi özel oldu. Sezon artık bana başladı" diyerek güldü. Tatilinden de bahseden Kobal, "Yaz sezonu da güzel geçti, ailecek güzel tatiller yaptık. Şimdi çocukların okul zamanı geldi. Okul hazırlıkları da başladı yavaştan. Her anne gibi ben de zorluklar yaşıyorum bu süreçte ama hallolacak şeyler. Her çocuklu ailenin yaşadığı şeyler" dedi.

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