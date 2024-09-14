Sıla sahnede duayenleri andı

Yaz boyunca verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Sıla Gençoğlu, KerkiSolfej Organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte sırasıyla Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sıla, sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Bursa konserine giderken yolda giydiği Zeki Müren tişörtüyle fotoğrafını paylaşan Sıla, konserin son bölümünde de Müzeyyen Senar baskılı tişört giydi. "Bursa'dan çıkan iki büyük sanatçıya çok anormal bir alkış bekliyorum" diyerek ustaları dakikalarca alkışlattı.

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