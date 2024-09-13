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Yağmur Tanrısevsin, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’ye hayat verdi!

Reklam firmalarını peşinden koşturan Yağmur Tanrısevsin, herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce Marilyn Monroe olan Tanrısevsin, şimdi de Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’ye hayat verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Yağmur Tanrısevsin, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’ye hayat verdi!

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Yağmur Tanrısevsin, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Yer aldığı projelerdeki rolleriyle seyircileri şaşırtan oyuncu, farklı bir reklam çekimine imza attı. Geçtiğimiz günlerde Marilyn Monroe'ya bürünen Tanrısevsin, bu defa 1793 yılında hayatını kaybeden Fransa Kraliçesi Marie Antoinette oldu. Eğlenceli geçen sette oyuncu, makyajla Fransız Kraliçesi'ne benzetildi.

BİREBİR BENZİYOR!
Reklam çekimleri için Marie Antoinette'nin hayatını okuyan Tanrısevsin, rolüyle büyük beğeni kazandı. "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözüyle tarihin ikonik karakterlerinden biri olan Fransa Kraliçesi Marie Antoinette olan oyuncu, performansıyla ilgi çekti. Tarihe damga vuran isimlerini başarıyla canlandıran Tanrısevsin'in, o isimlere de neredeyse birebir benzemesi dikkat çekiyor.

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