Simge Ünal başına gelen talihsiz olayı anlattı: "Avukatlar peşime düştü"

Ataşehir'de görüntülenen model Simge Ünal, geçtiğimiz günlerde Dubai Fashion Week'e davet edilen tek Türk olmuştu. Dubai'deki moda tarzıyla büyük ilgi gören Ünal, sadece moda dünyasında değil, Formula 1'e davet edilerek ülkemizi temsil edeceğini de duyurdu. Gazetecilere başına gelen talihsiz bir olayı anlatan Ünal, eski bir futbolcunun kendisine dava açtığını söyledi.

TAZMİNAT İSTEDİ!

Ünal, "2019 yılında bir derbi maçı izlerken attığım tweet nedeniyle, bana bin dolar tazminat davası açıldı. Avukatlar tarafından defalarca arandım. Üstelik bu dava anonim olarak değil, doğrudan bana açılsaydı belki daha farklı olurdu" dedi. Ünal, ismini vermek istemediği bir futbolcunun bin 500 dolar tazminat talep ettiğini belirterek, "Sanırım futbolcularda para bitmiş, avukatlar peşime düştü" dedi.