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Serenay ve Mert'in aynısı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün pozları sosyal medyada gündem oldu

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’den aşk pozları geldi. Fakat ünlü çiftin verdiği pozlar, Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’nın verdiği pozların kopyasıydı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Serenay ve Mert’in aynısı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün pozları sosyal medyada gündem oldu

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Boşandıktan sonra birçok kişiyle ismi anılan Zeynep Bastık, en son oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa yakalanan çiçeği burnunda çift, birlikte olduklarını kabul etmemişti. Daha sonra Tütüncü, "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" sözleriyle duruma açıklık getirmişti.

BERLİN'DE AŞK!
Bütün yazı birlikte gözler önünde geçiren çiftimiz, nihayet o hayranlarının sabırsızlıkla beklediği aşk paylaşımını gerçekleştirdi. Berlin tatilinden fotoğraflarını paylaşan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin pozları, bazıları tarafından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in daha önce paylaştıkları pozlarına benzetildi.

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