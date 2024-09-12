Hamilelik iddialarını yalanlamadı: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım düğün hazırlıklarına başladı!

2022 yılından beri beraber olan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği kulislerde haftalardır konuşuluyordu hatta bir de Pınar Deniz'in hamile olduğu iddiası vardı. Bu söylentiler sonrası Pınar Deniz, dün ilk kez yüzü olduğu markanın lansman gecesinde ortaya çıktı. Ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin "Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?' sorularına oyuncu, "Hamile olsam size söyler miyim?" diyerek açık soruyu geçiştirmeye çalıştı.

"EVLENİYORUZ"

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında zorlanan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Böylece ünlü oyuncu düğünü doğrularken, hamilelik iddialarını da yalanlamamış oldu. Oyuncu ayrıca Kaan Yıldırım'ın telefonuna kendisini 'Cart Curt' diye kaydetmesi ile ilgili, "İlk flört ederken Kaan bir olayı uzatmamak için 'Cart curt' dediği için onu ben öyle kaydettim sonra o da beni öyle kaydetti. Dışarıdan garip durabilir ama o bizim aramızda esprili bir şeydi" sözlerini kullandı.