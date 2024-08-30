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Sedef Avcı'dan samimi açıklamalar! "Çok para harcamam replika ürünler denemişimdir..."

Sedef Avcı, marka takıntısının olmadığını ve çok para harcamaktan kaçındığını söyledi. Hatta güzel oyuncu replika ürünler kullandığını da saklamadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Sedef Avcı’dan samimi açıklamalar! Çok para harcamam replika ürünler denemişimdir...

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Gerek oyunculuğu gerekse özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Sedef Avcı, ünlü markalarla yaptığı anlaşmalarla da dikkat çekiyordu. Avcı, geçtiğimiz gün bir kozmetik markasının Bezkoz'daki lansmanında boy gösterdi. 42 yaşındaki oyuncu, renkli kıyafeti ile gecenin çok dikkat çeken isimleri arasındaydı. Pozitif enerjisi ile geceye renk katan Sedef Avcı, fiziğiyle göz doldurdu. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Avcı, "Çok para harcar mısınız? Marka takıntınız var mıdır?" sorusuna, "Çok para harcamam. Replika ürünler denemişimdir ya da denk gelmiştir. Ama benim cildim çok hassas. Alerji oluyorum o yüzden kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

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