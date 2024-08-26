Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisine kapak oldu!

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisine kapak oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Futbol Milli Takımı'nın elçisi olan oyuncu, spor için "Spor hayatımın olmazsa olmazı. Daha önce lisanslı basketbol ve voleybol oynadım. Birçok spor dalını deneyimledim ama bireysel sporlara göre daha çok takım sporlarını seviyorum. Sporun bana yaşattığı duygular bambaşka'' dedi.

Spora olan ilginin oyunculuğuna ve performansına nasıl yansıdığının sorulması üzerine Tanrısevsin, "Ben hayatımın her anından, yaşadığım her deneyimden bir oyuncu olarak çok besleniyorum. Kim bilir belki bir gün sporun içinden bir hikayede yer alırım. Bir karakteri canlandırırken kalplere dokunabilmek benim için çok kıymetli.



TRENDLERİ TAKİP EDİYORUM

Beni mesleğime bağlayan en önemli şey'' diye cevap verdi. "Günlük hayatımda daha çok spor şık kombinler tercih ederim" diyen güzel oyuncu, "Rahatlık benim için önemli olsa da, şıklığı da göz ardı etmemeye çalışırım. Trendleri takip etmek hoşuma gider'' diye konuştu.