Bir döneme transferleri ve oynadığı futbolla damga vuran, şu sıralar ise Eyüpspor'u çalıştıran ünlü futbol insanı Arda Turan'ın belgeseli geçtiğimiz günlerde yayına girmişti. "Arda Turan Yüzleşme" belgeselinde Turan, merak edilen birçok konuda açıklama yaparken futbolculuğu döneminde şarkıcı Berkay ile arasında yaşanan ve ceza almasına neden olan olay hakkında, "Haklı olarak adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Bunların hepsinde suçum var. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru" diyerek kendini eleştirdi.

"5 GİBİ BENİ ARADI"

Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın da yer aldığı belgeselde bilinmeyen detaylar anlatıldı. Sosyetik güzel, eşi Arda Turan ve Berkay Özlem Ada Şahin çiftinin o gece kendilerine ulaştıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Olay zamanı ben 8.5 aylık hamileydim. Sabah 5 gibi telefonum çaldı ve Özlem Ada Şahin, "Eşin beni taciz etti" dedi. Ben daha sonra olayı Arda'dan dinlemek için telefonu kapattım. Arda eve geldiğinde durumu anlattım ve o da sinirlenerek evden çıktı" ifadelerini kullandı.



ARDA-BERKAY OLAYI!

2018 yılında ikili arasında bir gece kulübünde kavga çıkmış, Turan'ın kafa darbesiyle yaralanan Berkay hastaneye kaldırılmıştı. Silahla hastaneyi basan Turan mahkemelik olmuştu. Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi olan Özlem Şahin'i omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü.