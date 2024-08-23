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Mustafa Sandal'dan oğlu Yaman Sandal'ın Pınar Altuğ'un kızıyla arkadaşlığına onay!

Mustafa Sandal, oğlu Yaman Sandal’ın Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan ile olan arkadaşlığının arkasında durduğunu söyledi. Sandal, Altuğ ile henüz konuşma fırsatının olmadığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Mustafa Sandal’dan oğlu Yaman Sandal’ın Pınar Altuğ’un kızıyla arkadaşlığına onay!

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Mustafa Sandal, önceki gece Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sandal, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda Etiler'deki bir ara sokakta oğlu Yaman'a bir ayakkabı mağazası açan Sandal, ardından dükkanı satma kararı almıştı. Sandal, oğlu Yaman'ın dükkanını devrettiğini söyleyerek, "Dükkan kapanmadı. Yaman, işine online satış üzerinden devam ediyor. Kendi dükkanını da çok kıymetli bir şirkete hisse karşılığında devretti. Bence çok ama çok mantıklı bir iş yaptı. Yakın zamanda çıkış yapacak olan bir şirkete devir yaptı hisse karşılığında" diyerek oğlunun da ticari işlerle ilgilendiğini dile getirdi.

BABADAN ONAY ÇIKTI!
Geçtiğimiz aylarda da Çeşme'de Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenen oğlu Yaman Sandal hakkında konuşan baba Mustafa Sandal, "Henüz Pınar hanım ve Yağmur Bey ile konuşma fırsatımız olmadı ama oğlumun güzel bir arkadaşlığı var. Arkadaş olarak görüşüyorlar. Arkadaşlıklarını ben takdir ediyorum ve onaylıyorum" diyerek gülümsedi. Oğlunu övmeye devam eden Sandal, "Yaman, aynı zamanda gün içerisinde Harbiye'ye erken gelerek babasının konserinin sahne arkasında çalışanlara yardım ediyor"

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI!
Konseri dinlemeye Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, annesi Tülin İleri, baldızı Simge Sütşurup ve kayınvalidesi Reyhan Sütşurup da geldi.

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