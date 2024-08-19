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Oyuncu Ceyda Düvenci genç kızlara taş çıkardı! Sosyal medyayı bikinili pozuyla salladı

Oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. 47 yaşındaki Düvenci, düzgün fiziği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Oyuncu Ceyda Düvenci genç kızlara taş çıkardı! Sosyal medyayı bikinili pozuyla salladı

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Oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. 47 yaşındaki Düvenci, düzgün fiziği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkardı.

Paylaşımının altına ise şu notu yazdı: "Okuduklarımız, şahit olduklarımız olan bitenler artık mutluluğa da tahammül ve hak bırakmadı gibi. Ama bilirsiniz ki mutlu olmaktan asla vazgeçmem. Dün hem kız kardeşimin hem de bir dostumun doğum günleriydi. Fırsat bulup bol bol şükür edecek şeyler buldum. Önce güneşe doğru saydım hepsini. Sonra da şükür defterime yazdım. Olana bitene ve tüm kalpsizliklere inat, inanıyorum ki içindeki mutluluktan vazgeçmeyenler bu dünyayı güzelleştirecekler."

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