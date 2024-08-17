Salih Bademci’den aynaya karşı: ‘Ben senden razıyım!’ | Elçin Sangu da geldi

Salih Bademci, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. 40. yaşını kutlayan oyuncu, "Bugün aynaya baktım ve kendi kendime ben senden razıyım adam dedim. Ben biraz hayatın gönderdiğini takip edenlerdenim. Özel bir dileğim de yoktur. Sen biliyorsun der yukarıya gönderirim. Bu benim hoşuma gider. Mum üflerken dileğim her zaman odur" dedi.

"YAŞ ALDIKÇA FERAHLAMA GELİYOR"

Elçin Sangu da doğum gününe katılanlar arasındaydı. Sangu, kendisinin de geçtiğimiz günlerde doğum günü olduğunu belirtti. 39. yaşına girdiğini söyleyen Sangu, "Bu yaşların çok güzel bir kafası varmış. Herkese tavsiye ediyorum. Yaş ilerledikçe yaş aldığımız için sıkıntı gelmiyor bana, açıkçası bir ferahlama geliyor. Çok güzel yaşlar bu yaşlar. Hayatımın en güzel yaşlarını yaşıyorum diyebilirim" şeklinde konuştu.

VİZE SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı da doğum gününe katıldılar. Genç aşıklar, "Yakın zamanda bir yurt dışı tatiline çıkacağız. Vize sorunumuz vardı ama çözüme kavuştu. Bizler de çalışıyorduk ancak müsaitlik oldu ve ilk müsaitlikte bir kaç güne gidiyoruz tatilimize." dediler.