Arda Turan'dan şarkıcı Berkay itirafı: “Sen mafya babası mısın?''

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden olan ve gerek başarılarıyla gerek tepkilere neden olan davranışlarıyla gündemden düşmeyen Arda Turan "Arda Turan Yüzleşme" belgeseli için kamera karşısına geçti. Söz konusu belgeselde Arda Turan, kariyeri boyunca yaşadığı iniş çıkışları, aldığı önemli kararları ve yaşadığı dönüşümleri samimi bir şekilde dile getirdi. Yaşadığı başarılarının yanında yaşadığı pişmanlıkları anlatan Arda Turan'ın kendisine ait özeleştiri yaptığı anlar ise çok konuşuldu.

GÜÇ ZEHİRLENMESİ!

Şarkıcı Berkay ile 2018 yılında yaşadığı bar kavgası ve ardından hastaneye silahla gittiği olayla ilgili samimi itiraflarda bulunan Arda Turan şunları söyledi: "Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru."

2018 yılında ikili arasında bir gece kulübünde kavga çıkmış, Turan'ın kafa darbesiyle yaralanan Berkay hastaneye kaldırılmıştı.

2018 yılında Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi olan Özlem Şahin'i bir mekanda omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü.



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