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Kıraç, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası KUFAM'da sahne aldı: Felaketten güçlü çıkarız

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğan Kıraç, binlerce Maraşlı hemşehrisine konser verdi. Kıraç memleketlilerine moral ve destek verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Kıraç, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası KUFAM’da sahne aldı: Felaketten güçlü çıkarız

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Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Devlet millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda önemli bir organizasyona imza attı. KAFUM Fuar alanında Geleneksel Ağustos Fuarı yapıldı. Açılış konserinde Kıraç sahne aldı. Kahramanmaraşlı Kıraç hemşehrileri ile hasret giderdi ve binlerce memleketlisi ile birlikte sevilen şarkılarını söyledi. "Maraşlının morali yüksektir zaten. Büyük felaketlerden hep güçlü çıkar. Umarım bu konserle birlikte daha da moralleniriz" diye konuştu.

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