Şoray Uzun ve Elçin Uzun’dan aile saadeti: Su içinde frizbi!

Geçtiğimiz günlerde 26. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şoray ve Elçin Uzun çifti, Çeşme'de kaldıkları otelin plajında ailece bir yarış halindeydi. Suyun içinde birbirlerine frizbi atan ve düşürmeden en fazla havada yakalayabilenin dondurmayla ödüllendirildiği, kaybedenin ise evin en küçük üyesi Selimcan'ı kucağında taşıma cezasına çarptırıldığı zevkli oyunda her türlü kazanan kişi ise Selimcan oldu.

RENKLİ POZLAR!

Önce babası Şoray Uzun ardından da ağabeyi Okan Uzun'un kaybettiği renkli mücadelede her şekilde kucakta yolculuk hakkını elde eden yakışıklı ufaklık, attığı sevinç çığlığıyla farkında olmadan renkli bir poz vermiş oldu.