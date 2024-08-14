PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Esra Balamir denize girmeyi unuttu | Bakışların hedefinde yine o var!

Ünlü sunucu Esra Balamir, kız kardeşi Aleyna Çam ve arkadaşı Rana Büyük ile Çeşme'de görüntülendi. Balamir denizin içinde yüzmek yerine neredeyse bir saat sohbet etti.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Esra Balamir denize girmeyi unuttu | Bakışların hedefinde yine o var!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü sunucu Esra Balamir, kız kardeşi Aleyna Çam ve arkadaşı Rana Büyük ile görüntülendi. Çeşme'de bir beache giden Balamir, kızlarla suyun içinde 1 saate yakın muhabbet etti. Denizde uzun uzun konuşan ancak bu süre zarfında bir kulaç bile atmayan Balamir, hareketsizlikten üşüyünce plaja doğru giderek şezlonguna geri döndü. Denizden çıkan Balamir, fiziğiyle çevredeki meraklı bakışların da hedefindeydi. Kardeşi ve arkadaşının da peşinden gelmesiyle şezlongta derin bir sohbete dalan Balamir, keyifli bir gün geçirdi. Balamir, bir süre daha tatiline Çeşme'de devam edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye’de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor
ABD’den soykırıma destek: İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!
CANLI TAKİP | İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Tahran’dan ’misilleme gecikebilir’ mesajı! Pentagon duyurdu: ABD olası İran saldırısına hazır
Promosyon parası 20 bin lirayı geçti: Temmuz artışı sonrası bankalar devreye girdi! Şartlara dikkat edin
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferini açıkladı
Cuma günü özel olarak gündeme gelecek! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan oyun platformlarına net uyarı: Gereğini yaparız
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu
Kanarya Şampiyonlar Ligi’nden elendi! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile 1-1 berabere kaldı
Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı’ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Bakan Fidan 3. tur görüşmeler için tarih verdi
Soykırımcı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?
Güney Kafkasya’da gizli tatbikat! ABD birliği radarda yakalandı: Bakü’de derin şüphe
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası
Siber casusluk operasyonunda detaylar ortaya çıktı! 3 farklı Telegram kanalından kişisel verileri satışa çıkardılar
SON DAKİKA