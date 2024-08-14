Esra Balamir denize girmeyi unuttu | Bakışların hedefinde yine o var!

Ünlü sunucu Esra Balamir, kız kardeşi Aleyna Çam ve arkadaşı Rana Büyük ile görüntülendi. Çeşme'de bir beache giden Balamir, kızlarla suyun içinde 1 saate yakın muhabbet etti. Denizde uzun uzun konuşan ancak bu süre zarfında bir kulaç bile atmayan Balamir, hareketsizlikten üşüyünce plaja doğru giderek şezlonguna geri döndü. Denizden çıkan Balamir, fiziğiyle çevredeki meraklı bakışların da hedefindeydi. Kardeşi ve arkadaşının da peşinden gelmesiyle şezlongta derin bir sohbete dalan Balamir, keyifli bir gün geçirdi. Balamir, bir süre daha tatiline Çeşme'de devam edecek.

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