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Gülsim Ali Bulgaristan yolcusu

29 yaşındaki Türk manken ve oyuncu Gülsim Ali magazincilere yakalandı. Ali, Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Gülsim Ali Bulgaristan yolcusu

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Gülsim Ali, önceki gece Bebek Waffle'dan çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile kısaca sohbet eden Gülsim Ali, "Makedonya'da setteydik. Orası çok sıcaktı ama buraya geldim burası da sıcak. Harika bir set ortamında harika bir proje geçirdik. Kumpir aldım biraz önce, biraz acıkmıştım" dedi. Önümüzdeki günlerde ailesinin yanına Bulgaristan'a gideceğini de söyleyen Gülsim Ali, "Tatil yapamadım açıkçası ama ailem ile toplantı zamanımız oluyor bizim böyle sık sık. Bütün aile toplanıyoruz hep beraber orada. Rahat bir ortama gidiyorum ve keyif alıyorum" dedi.

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