Gülsim Ali Bulgaristan yolcusu

Gülsim Ali, önceki gece Bebek Waffle'dan çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile kısaca sohbet eden Gülsim Ali, "Makedonya'da setteydik. Orası çok sıcaktı ama buraya geldim burası da sıcak. Harika bir set ortamında harika bir proje geçirdik. Kumpir aldım biraz önce, biraz acıkmıştım" dedi. Önümüzdeki günlerde ailesinin yanına Bulgaristan'a gideceğini de söyleyen Gülsim Ali, "Tatil yapamadım açıkçası ama ailem ile toplantı zamanımız oluyor bizim böyle sık sık. Bütün aile toplanıyoruz hep beraber orada. Rahat bir ortama gidiyorum ve keyif alıyorum" dedi.

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