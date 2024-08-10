Fazilet Hanım ve Kızları’nın Nil’i Tuğba Melis Türk de isyan etti: Herkes mağdur!

Tuğba Melis Türk, önceki gün köpeğiyle Nişantaşı'ndaydı. Tatilden bahseden Türk, "Önce Mısır'a gittim. Sonrasında Fethiye ve Datça'ya gittim. Herkes fiyatlardan bahsediyor. Datça'da fiyatlar makuldü. Esnaf için de zor durum. Genel olarak bakıldığında herkes mağdur" diye konuştu.

DAYANMAK ZOR!

Geçtiğimiz yıllarda 'Survivor'a katılan Türk, "Yemek yemeyi çok seven biri olarak zorlandım. Dayanmak zor. Yemek veriliyor diye polemikler çıktı. Yaşadım verilmiyor yemek. İki haftada dokuz kilo verdim" şeklinde konuştu.