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Şarkıcı Karsu Dönmez Hollandalı Mike Schrama ile evlendi | Davullu zurnalı düğün yaptı

Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile nikah masasına oturdu. Davullu zurnalı gelin alma merasimi yapan Schrama, Türk geleneklerini yerine getirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Şarkıcı Karsu Dönmez Hollandalı Mike Schrama ile evlendi | Davullu zurnalı düğün yaptı

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Türk asıllı Hollandalı Şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifini kabul etmişti. Kısa bir süre önce bekarlığa veda partisi ve kına gecesi yapan Dönmez, nikah masasına oturdu. Şarkıcı Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı. Karsu, Hollandalı sevgilisiyle karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi. Eşini gelinlikle gören Mike Schrama gözyaşlarını tutamadı.

SADELİK ÖN PLANDA!
Büyük heyecan yaşayan Dönmez, açık havada gerçekleşen törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Açık havada gerçekleşen tören için özel bir alan dizayn edildi. Çiçeklerle süslenen mekanda sadelik ön planda tutuldu. Düğün için iki farklı gelinlik tercih eden ünlü şarkıcı, sosyal medyadan da binlerce yorum ve beğeni aldı.
Ünlü çift, davul zurna eşliğinde halay da çekti. Düğünde duygusal anlar da yaşandı.

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