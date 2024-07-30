Wilma Elles, motosiklet kazası geçirdi! Kanlar içinde video paylaştı

Yıllar önce yayınlanan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Caroline" rolüyle tanınan Wilma Elles ile eşi Mehmet Şah Çelik motosiklet kazası geçirdi. 2022 yılında nikah masasına oturan çift, motosikletle seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kaldığı esnada bir video çekerek ölümden döndüklerini söyleyen Elles, soluğu hastanede kaldı.

"UCUZ ATLATTIK"

Bacağı ve kolundan yaralanan oyuncu, hastane önünde eşiyle verdiği pozu "Çok şükür ki ucuz atlattık. Yeni motorlarda birdenbire fren sistemi, tekerlekler bloke olabilir. Çok şükür ki kas takmıştık ve yavaş gidiyorduk. Herkese kazasız belasız yollar" notuyla paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı güzel oyuncuya geçmiş olsun mesajı attı.