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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

“Ortalıkta adam kalmadı” diyerek gündem olan Hafsanur Sancaktutan’ın yeni aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İddialara göre oyuncu Kubilay Aka’yla flört ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

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Son olarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden Hafsanur Sancaktutan aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu. Rolleriyle son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sancaktutan iddialara göre yeni aşka yelken açtı. Sancaktutan'ın Kapadokya'da Kubilay Aka'yla beraber olduğu iddia edildi. Geçen hafta sonu ilk kez sevgilisiyle dizi seti için bulunduğu Kapadokya'da vakit geçiren Kubilay Aka da uzun süre sonra hayatına birine almış oldu.

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