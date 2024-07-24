Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

Son olarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden Hafsanur Sancaktutan aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu. Rolleriyle son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sancaktutan iddialara göre yeni aşka yelken açtı. Sancaktutan'ın Kapadokya'da Kubilay Aka'yla beraber olduğu iddia edildi. Geçen hafta sonu ilk kez sevgilisiyle dizi seti için bulunduğu Kapadokya'da vakit geçiren Kubilay Aka da uzun süre sonra hayatına birine almış oldu.

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