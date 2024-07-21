Centilmenlik Gizem’den geldi: Erkek arkadaşları yerine o yaptı

Yazı Çeşme'de geçirmeyi sevenlerden biri de manken Gizem Barlak. Çiftlikköy'de bir teknede arkadaşlarıyla birlikte partiye katılan Barlak, eğlenmekten çok telefonuyla ilgilendi. Teknenin yan tarafında durup telefonuyla vakit geçiren güzel modelin aksine diğer bayan arkadaşları da birbirlerine poz verip bir süreliğine modellik yaptı. İlerleyen dakikalarda önce arkadaşlarını botla karaya uğurlayan Barlak, daha sonra kendilerini ikinci kez almaya gelen bota binerek yakın arkadaşlarıyla birlikte karaya döndü. Plajın dubaları ile tahta iskele arasındaki boşluğu geçebilmek için kendisine yardım edilmesini bekleyen ünlü model, tam aksine erkek arkadaşlarından birine yardım elini uzatıp karşıya geçebilmesini sağladı. Siyah bikinisiyle dolaşan Gizem Barlak, düzgün fiziğiyle her zamanki gibi dikkat çekiciydi.

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