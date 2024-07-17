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Çağla Şıkel Bali'ye gidiyor! Çocukları hakkında bakın ne dedi

Manken güzeli Çağla Şıkel Bali'ye gidiyor... Yanında hocasını da götüren Şıkel çocukları sorulunca bakın ne yanıt verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Çağla Şıkel Bali’ye gidiyor! Çocukları hakkında bakın ne dedi

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Çağla Şıkel, önceki akşam Etiler'deydi. Çıkışta havaalanına gittiğini söyleyen Şıkel, "Çeşme'deydim ama orası çok tatil gibi olmuyor. Gidip, geliyorum orası sürekli... Şimdi kendime vakit ayırdım ve 1 haftalık Bali tatiline gidiyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'in kız arkadaşı ile birlikte babası Emre Altuğ'un konserine gitmesini değerlendiren anne Şıkel, "Bir anne olarak onların mutluluğunu keyifle izliyorum. Darısı diğer oğlumun başına... Bu duyguların tarifi yok gerçekten" diyerek annelik duygularından da bahsetti.


DOĞA, HAYVANLAR VE SPOR...
Bali tatiline hocasıyla birlikte gideceğini dile getiren Şıkel, "Bali'ye hocam ile birlikte gideceğim. Ben daha önce hiç gitmedim. Giden arkadaşlarım diyorlar ki, 'Çağla senin çocuğun olmasaydı sen orada yaşamaya başlardın. Orası tam doğa, hayvanlar, spor...' 10-15 senedir kendime böyle bir zaman ayırmamıştım ve ihtiyaç duyduğumu hissettim. Güzel olacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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