PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bu ne 'yaman' sevda! Hem Türkiye'de hem İtalya'da paylaşım yağmuru: Can Yaman dans hocasıyla...

Uzun süredir İtalya’da yaşayan oyuncu Can Yaman, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile bir partide dudak dudağa objektiflere takıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Bu ne ’yaman’ sevda! Hem Türkiye’de hem İtalya’da paylaşım yağmuru: Can Yaman dans hocasıyla...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Can Yaman, Türkiye'deki projelerden uzaklaşarak kariyerine yurtdışında devam etme kararı almıştı. Şu sıralar İtalya'da yaşayan oyuncu, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Yaman son olarak, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile samimi anları kameralara yansıdı. İkili, geçtiğimiz akşam bir barda dudak dudağa görüntülenerek aşk hayatlarındaki yeni gelişmeleri gözler önüne serdi.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI!
Can Yaman'ın, önceki ilişkilerinde Diletta Leotta ve Francesca Chillemi ile yaşadığı romantik ilişkilerin ardından, bu kez gönlünü dans hocasına kaptırdığı konuşuluyor. İtalya'nın eğlenceli gece hayatında objektiflere takılan çiftin, yakınlaşması sosyal medyada ilgi gördü. Can Yaman ve Francesca Chillemi'nin görüntüleri hem Türkiye'de hem de İtalya'da binlerce kez paylaşıldı.

1 MİLYON EUROYU REDDETMİŞTİ
Dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen Can Yaman'a Dubaili bir aileden olay bir teklif gelmişti. Dubaili bir aile, hayranı oldukları Yaman'la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etmişti. Yaman, kendisine gelen servet değerindeki teklifi reddettiği öğrenilmişti. Yaman hemen bu olayın akabinde Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşan hesabını kapatma kararı almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
En düşük emekli maaşı 12 bin TL’mi olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! İşte masadaki en güçlü iki rakam
Kiracılar aman dikkat! Bir anda evsiz kalabilirsiniz! Tahliye taahhütnamesinde ’boş tarih’ oyunu: İmza atmadan bir kere daha düşünün
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
90 bin camide sela okunuyor! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı
Fenerbahçe taraftarlarını şok edecek haber! Jose Mourinho onayı verdi Cengiz Ünder yol ayrımına geldi! 10 milyon Euro öneri geldiği an...
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Gazi ve şehit yakınlarının gözünden 15 Temmuz! A Haber ekranlarında karanlık geceyi anlattılar: ’Selalarla geldi benim oğlum selasıyla gitti’
Şehadet emrine ’’Başüstüne’’ diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye’de duygusal anlar
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay!
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
SON DAKİKA