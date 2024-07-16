Bu ne ’yaman’ sevda! Hem Türkiye’de hem İtalya’da paylaşım yağmuru: Can Yaman dans hocasıyla...

Can Yaman, Türkiye'deki projelerden uzaklaşarak kariyerine yurtdışında devam etme kararı almıştı. Şu sıralar İtalya'da yaşayan oyuncu, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Yaman son olarak, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile samimi anları kameralara yansıdı. İkili, geçtiğimiz akşam bir barda dudak dudağa görüntülenerek aşk hayatlarındaki yeni gelişmeleri gözler önüne serdi.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI!

Can Yaman'ın, önceki ilişkilerinde Diletta Leotta ve Francesca Chillemi ile yaşadığı romantik ilişkilerin ardından, bu kez gönlünü dans hocasına kaptırdığı konuşuluyor. İtalya'nın eğlenceli gece hayatında objektiflere takılan çiftin, yakınlaşması sosyal medyada ilgi gördü. Can Yaman ve Francesca Chillemi'nin görüntüleri hem Türkiye'de hem de İtalya'da binlerce kez paylaşıldı.

1 MİLYON EUROYU REDDETMİŞTİ

Dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen Can Yaman'a Dubaili bir aileden olay bir teklif gelmişti. Dubaili bir aile, hayranı oldukları Yaman'la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etmişti. Yaman, kendisine gelen servet değerindeki teklifi reddettiği öğrenilmişti. Yaman hemen bu olayın akabinde Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşan hesabını kapatma kararı almıştı.