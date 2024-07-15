Hollywood yıldızları İstanbul’da! Kimler geldi kimler... Gazze’deki dramı da unutmadılar!

Türkiye'de 15 yıl gösterilen ve bir döneme damgasını vuran Cesur ve Güzel'in başrol oyuncusu ünlü Amerikalı aktör Ronn Moss, James Bond Casino Royale filminde oynayan Tom So, İntikam Peşinde filminin oyuncusu Tomas Szomju ve daha önce Osmanlı Subayı filmini çeken, Sherlock Holmes, Taken gibi aksiyon filmlerinde kötü karakterleri canlandıran Affif Ben Banda, Türk filmi "12 Savaşçı"nın çekimleri için İstanbul'a geldi.

SESSİZ KALMADILAR

Hollywood yıldızları çekimler öncesinde Sultanahmet turu yaptı. Tarihi yarımadaya hayran kalan oyuncular, gezinin ardından kısa bir de röportaj verdi. Öte yandan Gazze'de yaşanan insanlık dramına da kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Hollywood yıldızları, röportajın sonunda "Özgür Filistin" çağrısında bulundu. Yapımcılığını Ömer İlhan, İlhan Akbaş'ın üstlendiği Türkiye'nin ilk aksiyon filmi "12 Savaşçı" filminin çekimleri, Ömerli'de özel olarak kurulan platoda gerçekleştiriliyor.