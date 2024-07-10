Teoman’dan çok şık hareket! 30 yıllık gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu için sattı!

Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkardı. Teoman'ın gitarı önceki akşam düzenlenen müzayedede tamı tamına 466 bin TL'ye satıldı.

EFSANE GİTAR, TEOMAN İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise "Çocuk Esirgeme Kurumu"na bağışlanarak çocuklar için harcanacak. Teoman daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını söylemişti.